A cantora baiana Ivete Sangalo está aproveitando a semana para descansar. Por isso, desembarcou em Trancoso, no sul da Bahia, onde irá passar os próximos dias na companhia da família. Por lá, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, a artista alugou uma super residência na beira da praia.

Ivete tem uma relação especial com Trancoso – em 2016 o famoso vilarejo foi escolhido por ela para gravar um DVD acústico.

