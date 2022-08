Ivete Sangalo aparece fazendo tratamento para sequela da covid-19; assista

Sempre bem humorada, Ivete Sangalo apareceu nas redes sociais mostrando o tratamento que está enfrentando após ter sequelas leves da Covid-19 e que vem afetando boa parte da população: a queda de cabelo. A artista, que recentemente passou por uma cirurgia, mostrou, através dos stories do Instagram, o procedimento e ainda exibiu a proteção no punho com uma adesivo do Vitória.

"Estou aqui com a doutora Mirella [Pelissari], que está cuidando do meu cabelo, porque eu quero ficar muito cabeludinha para vocês. Porque depois da Covid, eu acho que o cabelo cai. Está todo mundo com o cabelo caindo depois da Covid?", perguntou Ivete. A médica confirmou que sim, mas nem todos estão com essa sequela.

Logo depois, ela brincou que os fios do cabelo estão deixando rastros em todos os lugares. "Meu Deus, meus cabelos estão fazendo um rastro. É muita beleza, então eles disseram: 'Vou cair, para deixar ela mais bonita. Onde ela passar, o povo vai saber que ela passou'", disse.