Iza cancela show no Festival de Inverno Bahia por motivo de saúde

A cantora Iza, que faz parte da equipe do The Voice Brasil, cancelou o show que faria neste sábado (24) no Festival de Inverno Bahia. Segundo a produção da artista, apesar de Iza já se encontrar em Vitória da Conquista, não se apresentará "por motivos de saúde".

Em nota, a organização do evento lamentou o ocorrido e anunciou que o grupo Trio da Huanna se apresentará em seu lugar. A programação de sábado (24) conta, ainda, com Ivete Sangalo, Léo Santana e O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo). Já no domingo, quem se apresenta é Anitta, Wesley Safadão e Nando Reis.

Leia a nota do Festival de Inverno Bahia na íntegra:

"A organização do Festival de Inverno Bahia foi informada às 20h que o show da artista Iza, que aconteceria nesta noite, 24 de agosto, não será realizado por motivos de saúde, apesar da artista já se encontrar em Vitória da Conquista desde a manhã de hoje. De acordo com a produção da cantora, a intercorrência médica a impede, por orientação, de fazer o show. Substituindo Iza no Palco Principal, a organização do evento anuncia a banda Trio da Huanna. A coordenação do Festival lamenta o ocorrido".