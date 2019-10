Iza traz sua nova turnê para Salvador no dia 27 de outubro

A cantora Iza, que deu o que falar como técnica do reality musical The Voice Brasil, está na estrada levando as faixas do primeiro álbum da carreira para os palcos. A cantora apresenta dia 27 de outubro, em Salvador, a nova turnê do disco Dona de Mim. O palco escolhido é o da Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo), no projeto Saulo, Som e Sol.

O repertório é formado pelas músicas já conhecidas na voz da cantora como “Pesadão”, “Ginga”, além da faixa título. Iza canta também algumas músicas novas como “No Ponto”, “Rebola” e “Lado B”. Os singles recém-lançados Brisa e Meu Talismã também fazem parte do set list do show.

“Desde que me lancei no Youtube e comecei a fazer shows, eu apresentava mais versões do que músicas próprias e agora que o álbum está lançado, o repertório será com muitas músicas do disco”, conta Iza. “Tem também muita dança e troca de figurino”, completa.

A direção geral do show é de Raoni Carneiro e a cenografia de Zé Carratu. A direção musical é de Sérgio Santos com co-produção de Ruxel. A banda que acompanha Iza no palco é formada por Bruno Costa (guitarra), Alex Favilla (DJ), Thiago Medeiros (teclados), além de um time de backing vocals, formado por Murilo Santos, Leticia Pedroza e Junior Tavares, e seis bailarinos.

“Foi um momento de realização para mim poder me envolver com todas as etapas de produção do show, de sentar com todas as pessoas envolvidas e lançar muito mais que um show, lançamos um conceito”, explica.

“Estar na estrada com esse show agora é uma realização”, completa.

SERVIÇO

Local: Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo)

Data: dia 27 de outubro | domingo

Horário: 16h

Preços: R$89 (meia) e R$178 (inteira)