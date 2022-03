Jada Pinkett Smith rompe silêncio após ser alvo de piada no Oscar

Jada Pinkett Smith se pronunciou na tarde desta terça-feira (29) após ser alvo de uma piada de Chris Rock durante o Oscar. O deboche a respeito da falta de cabelos da atriz – que sofre com uma doença autoimune – fez com que Will Smith desse um tapa no comediante. O momento tenso foi o mais comentado da premiação

"Esse é um tempo de cura, e estou aqui para isso", a artista se limitou a escrever em uma publicação no seu Instagram. Para evitar mensagens de ódio, os comentários da postagem foram limitados pelo perfil para que só as pessoas que ela segue possam se manifestar

A polêmica no Oscar dividiu as redes sociais entre pessoas que aprovaram e reprovaram a atitude de Will Smith. Durante a apresentação do prêmio de melhor documentário, Chris Rock se direcionou à atriz, que raspou os cabelos devido à alopecia, e fez uma piada controversa.

Confira abaixo a primeira declaração de Jada Pinkett Smith após o ocorrido no Oscar

Jada tinha que fazer G.I. Jane 2. Mal posso esperar para assistir", disse, ao citar Jada, que já falou publicamente sobre sua doença. G.I. Jane é o filme Limite da Razão (1997), em que Demi Moore aparece careca. Revoltado, Smith deu um tapa na cara do colega ao vivo e ainda deu uma bronca

Na sequência, em seu discurso ao vencer o Oscar de melhor ator, o primeiro dele na carreira, Will chorou em sinal de gratidão pela estatueta e confessou que o soco não era uma encenação. Ele pediu desculpa para Academia de Artes Ciências Cinematográficas de Hollywood e aos colegas pelo comportamento que teve – Chris Rock não foi citado. A instituição organizadora do Oscar estuda uma possível punição pela agressão

