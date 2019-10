Jade Barbosa passará por cirurgia e deve ficar fora da Olimpíada

O sonho de disputar a próxima edição das Olimpíadas acaba de ficar ainda mais longe para Jade Barbosa. A atleta, a mais experiente da seleção feminina brasileira, sofreu uma lesão no joelho direito durante o Mundial de Ginástica de Stuttgart e, nesta terça-feira (8), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) informou que ela passará por uma cirurgia.

"Após a avaliação da equipe médica, a atleta realizou ressonância magnética que evidenciou ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Jade encontra-se em tratamento com a equipe multidisciplinar COB/CBG em Stuttgart e será submetida a tratamento cirúrgico no Rio de Janeiro, após a sua volta", informou, em nota, Rodrigo Sasson, médico do Comitê Olímpico do Brasil e da CBG.

Jade e a delegação brasileira chegam ao Brasil na semana que vem, mas ainda não foi definida a data da cirurgia. A lesão no joelho direito aconteceu no último sábado (5), no primeiro aparelho do Brasil em Stuttgart, o salto. A atleta saiu mancando, nem foi para o aquecimento nas barras assimétricas e deixou a competição.

Em junho, Rebeca Andrade sofreu a mesma lesão e Sasson, na época, apontou um tempo de seis meses para o retorno aos treinos, com expectativa de competir de novo em oito meses. O prazo deixa difícil a corrida de Jade para uma vaga olímpica em Tóquio-2020, já que a última chance de classificação é em maio, no Campeonato Pan-Americano da modalidade, nos Estados Unidos.

Pelo Mundial em Stuttgart, a equipe feminina só conseguiu garantir Flávia Saraiva na Olimpíada. O país ainda terá mais chances ano que vem, quando poderá classificar até duas ginastas - uma pelo circuito da Copa do Mundo por aparelho, outra pelo Pan da modalidade. O grupo masculino, por outro lado, já está com a ida ao Japão assegurada.

Pelo Mundial de Stuttgart, o Brasil ainda briga por medalhas com Arthur Zanetti (nas argolas), Arthur Nory (barra fixa), Caio Souza (individual geral) e Flávia Saraiva (individual geral, trave e solo).