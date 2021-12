Jadsa lança álbum Olho de Vidro em show on-line

A cantora, compositora e guitarrista Jadsa apresenta hoje, às 20h, show virtual do álbum Olho de Vidro (Natura Musical). Dirigida por Marcos Alexandre, a apresentação foi gravada no Teatro do Goethe- Institut Salvador e será transmitida no canal do YouTube da artista (www.youtube.com/c/JadsaCastro, onde ficará disponível depois do lançamento.

“O show foi construído com referências de vídeos dos anos 1969 até 1996, de bandas que eu curto ou do som ou das imagens. Fui encaixando essas referências dentro do conceito do Olho de Vidro. A equipe entrou contribuindo com a linguagem que eu queria”, conta Jadsa.

O repertório segue a ordem das 14 faixas do trabalho, lançado este ano e indicado ao Prêmio Multishow na categoria Álbum do Ano. Jadsa também concorre na categoria Revelação.

No show, ela estará acompanhada por Caio Terra (baixo e backing vocal), Bianca Predieri (bateria), Marina Melo (voz), Filipe Castro (percussão e backing vocal) e Felipe Galli (efeitos). “O disco foi pensado para que as pessoas criassem imagem a partir do som e isso vem da minha relação com o teatro e da inspiração que vem da obra de Itamar Assumpção. O show traz isso e é uma homenagem a Itamar e à cidade de Salvador”, afirma a artista. O álbum é produzido por João Meirelles.

Jadsa integra o casting do selo Balaclava Records, pelo qual ela lança Olho de Vidro, seu primeiro álbum . Em 2015 ela lançou o EP Godê, produzido por ela em parceria com o coletivo Tropical Selvagem (formado por João Meirelles e Ronei Jorge). Em 2020, lançou o EP TAXIDERMIA vol.1, parceria com João Meirelles

FICHA

Show: Olho de Vidro

Artista: Jadsa

Quando: Segunda (6), às 20h, em www.youtube.com/c/JadsaCastro