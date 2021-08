Jalmy lança novo single com nuance romântica e pop do seu projeto solo 

A love song "Rede Quente", do violonista, cantor e compositor Jalmy já está disponível em todas as plataformas de streaming. O single revela novas referências sonoras que estão presentes no projeto solo do artista: "quero mostrar outra nuance deste projeto, mais íntima, mais romântica e até mais pop, pela estética da produção", adianta Jalmy.



O título "Rede Quente" sugere o tema romântico que está também em versos como "vem, fica aqui comigo coladinha de quebrada", um convite para a paquera com sotaque baiano. A atmosfera "sensual e dengosa" é marcada também pelas fortes influências do xote e do reggaeton na composição e no arranjo que, assim como a produção musical, é assinado por Paulo Mutti.



"Desde o começo da música, o andamento é mais arrastado, mais lento, mais preguiçoso e o beat sugere um reggaeton, com um triângulo sugestivo de xote no fundo, tudo num balanço dengoso, como numa rede", conta o artista.



Serviço:

Single "Rede Quente" de Jalmy

Nas principais plataformas de streaming: https://tratore.ffm.to/redequente