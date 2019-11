James Harden brilha com 47 pontos e Rockets batem Clippers

Com mais uma grande atuação do armador James Harden, o Barba, o Houston Rockets venceu mais uma na temporada regular da NBA. Na rodada de quarta-feira (13), o astro liderou o seu time em casa na vitória sobre o Los Angeles Clippers, por 102 a 93, com 47 pontos, sendo 17 apenas nos últimos cinco minutos.

Foi o quinto triunfo seguido da equipe do Texas, o oitavo neste início de campeonato, que segue na cola do Los Angeles Lakers, o líder da Conferência Oeste.

Além dos 47 pontos, Harden se destacou com seis rebotes, sete assistências e três roubos de bola. O pivô Clint Capela obteve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 12 pontos e 20 rebotes. Russell Westbrook foi responsável por 17 pontos, enquanto que Ben McLemore contribuiu com oito pontos e cinco rebotes.

Já pelos Clippers, Kawhi Leonard conseguiu um duplo-duplo com 26 pontos e 12 rebotes, além de sete assistências. Vindo do banco de reservas, Lou Williams contribuiu com 20 pontos e sete rebotes, enquanto que JaMychael Green também dois dígitos em dois fundamentos: 14 pontos e 14 rebotes.

Em quadra, algo muito curioso aconteceu no último período, quando as duas equipes estavam lutando pela liderança do confronto. Enquanto Doc Rivers, técnico dos Clippers, reclama com os juízes, seu filho Austin Rivers, dos Rockets, "indicou" que seu pai deveria tomar uma falta técnica e ser ejetado do jogo, o que realmente aconteceu.

Em Los Angeles, os Lakers dominaram o Golden State Warriors para se manterem na liderança da Conferência Oeste, agora com nove vitórias e duas derrotas. Mesmo sem Anthony Davis, poupado com dores no ombro, coube a LeBron James comandar o time com 23 pontos e 12 assistências.

Substituto de Davis, Kyle Kuzma anotou 22 pontos, enquanto que os pivôs JaVale McGee (18 pontos e 17 rebotes) e Dwight Howard (15 e 8) também foram outros nomes de destaque no ginásio Staples Center.

Nos Warriors, sem Stephen Curry e Klay Thompson, D’Angelo Russell teve boa atuação contra sua ex-equipe. O jovem armador registrou 21 pontos e terminou como o melhor do time. Eric Paschall anotou 15 e também mostrou serviço pela franquia de San Francisco.

No leste

Equipe com a melhor campanha na NBA até agora, o Boston Celtics fez mais uma vítima. Foi o Washington Wizards, derrotado por 140 a 133 em Boston. Na primeira vez desde 1992 com pelo menos 140 pontos em uma partida, os Celtics chegaram ao nono triunfo em 10 partidas. Destaque para o trio Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kemba Walker, que somou 70 pontos.

Confira a rodada de quarta-feira (13) na NBA:

Orlando Magic 112 x 97 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 117 x 119 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 140 x 133 Washington Wizards

Houston Rockets 102 x 93 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 129 x 114 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 120 x 94 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 106 x 114 Toronto Raptors

Confira a rodada de quinta-feira (14) na NBA:

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

New York Knicks x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Brooklyn Nets