Jerônimo anuncia Elisângela Araújo na Secretaria de Política para Mulheres

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou Elisângela Araújo como comandante na Secretaria de Política para Mulheres pelos próximos quatro anos nesta quarta-feira (28).

"A violência contra a mulher é consequência de uma cultura machista e, muitas vezes, de uma dependência financeira da mulher que não consegue se libertar", afirmou Jerônimo, antes de anunciar a nova secretária da pasta.

Elisângela Araújo é secretária agrária nacional do PT. Ela é agricultora familiar natural de Valente, no semiárido do nordeste baiano.

"A secretaria tem que ser um grande instrumento articulador do conjunto das políticas, porque nós, mulheres, somos a maioria da população. A nossa luta por igualdade de oportunidades e autonomia ainda tem uma grande jornada a ser percorrida", disse Elisângela.

Ela também ressaltou a necessidade do combate à fome e a luta das mulheres negras e moradoras de favelas no governo do petista.