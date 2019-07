Jéssica Senra vai apresentar 'Jornal Nacional' em rodízio pelos 50 anos

A Globo anunciou nesta quarta-feira (24) o nome dos apresentadores dos telejornais locais que vão comandar a bancada do Jornal Nacional em esquema de rodízio, aos sábados, a partir do dia 31 de agosto. Essa iniciativa é parte da celebração de 50 anos do telejornal - a data será comemorada em 1º de setembro. A Bahia será representada por Jéssica Senra, apresentadora do Bahia Meio Dia, com previsão de assumir o comando no dia 2 de novembro.

De acordo com a TV Bahia, foram enviados para apreciação do "JN" os nomes de Jéssica, Fernando Sodake e Ricardo Ishmael. A afiliada foi comunicada da escolha na tarde de hoje.

O editor-chefe do jornal, William Bonner, enviou e-mail informando os nomes escolhidos e a ordem em que eles vão se apresentar, explicando também porque a decisão foi por sorteio. "Em nome da justiça na escolha de nomes para representar os Estados de cada afiliada, essa mesma qualidade nos impediu de aplicar qualquer critério justo de seleção que não fosse o velho e bom sorteio".

Serão 27 apresentadores, dos 26 estados e Distrito Federal. Leia o email, divulgado pelo jornalista Mauricio Stycer, do Uol, e a lista de escolhidos.

Amigos, colegas das emissoras afiliadas,

Depois de assistir aos vídeos que nos foram enviados, só pude confirmar a excelência do trabalho de vocês. A Globo é o que é por ter o seu talento e o seu profissionalismo em cada momento do dia, em cada cidade brasileira. É um orgulho pra mim, pra todos nós da Globo, que quero compartilhar com vocês. Orgulhem-se. É justíssimo.

Exatamente em nome da justiça na escolha de nomes para representar os estados de cada afiliada, essa mesma qualidade nos impediu de aplicar qualquer critério justo de seleção que não fosse o velho e bom sorteio. E acho que todos (apresentadores do Bom Dia, Praça 1 e Praça 2) ficarão contentes em saber dessa nossa avaliação.

Isto posto, encaminho a lista de representantes que foram convocados na "pescaria" de papeis dobrados:

. Amapá: Aline Ferreira

. Pará: Priscilla Castro

. Rondônia: Ana Lídia Daíbes

. Maranhão: Giovanni Spinucci

. Ceará: Tais Lopes

. Rio Grande do Norte: Lídia Pace

. Alagoas: Filipe Toledo

. Sergipe: Lyderwan Santos

. Paraíba: Larissa Pereira

. Bahia: Jéssica Senra

. Goiás: Matheus Ribeiro

. Mato Grosso: Luzimar Collares

. Espírito Santo: Philipe Lemos

. Santa Catarina: Fabian Londero

. Rio Grande do Sul: Cristina Ranzolin

. Pernambuco: Márcio Bonfim

. Distrito Federal: Fábio William

. Minas Gerais: Aline Aguiar

. Rio de Janeiro: Mariana Gross

. São Paulo: Carlos Tramontina

. Acre: Ayres Rocha

. Amazonas: Luana Borba

. Roraima: Ellen Ferreira

. Tocantins: Tiago Rogeh

. Piauí: Marcelo Magno

. Mato Grosso do Sul: Lucimar Lescano

. Paraná: Sandro Dalpícolo