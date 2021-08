João Vicente de Castro é detonado na web após boatos de affair com Rafa Kalimann

Os apresentadores Rafa Kalimann e João Vicente de Castro vivem um romance. A informação é da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que afirma que a influenciadora digital está empolgada com o affair, pouco tempo depois de terminar o relacionamento com Daniel Caon, em decisão conjunta. A assessoria da ex-BBB, entretanto, negou a informação.

Após o boato estourar na web, muitos internautas detonaram o ator de 38 anos. Os nomes dos supostos pombinhos foram parar nos Trending Topics (assuntos mais comentados do momento) do Twitter, com inúmeras críticas contra o apresentador do programa Papo de Segunda (GNT) e integrante do Porta dos Fundos.

Os fãs relembraram que o comediante, crítico declarado de Jair Bolsonaro, 'cancelou' Sarah, do BBB 21, porque a loira defendeu o presidente durante o período de confinamento no Big Brother Brasil.

"O João é um poço de hipocrisia, como viu que a Sarah estava cancelada ele disse que não ficaria com ela porque era “bolsominion” e agora está namorando com a musa da direita, vulgo Rafa", escreveu uma usuária do Twitter.

Vale destacar que, em maio deste ano, Rafa se posicionou contra o governo. "De uma vez por todas, não podemos continuar sendo governados assim", publicou a apresentadora, na ocasião.