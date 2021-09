Jogadora se destaca aos 8 anos e quebra marca de Neymar e Messi

Aos 8 anos, Felicitas Flores Mussi já superou um recorde de Neymar e Lionel Messi. A atleta mirim é a mais jovem jogadora de futebol a ser patrocinada por uma marca - e, neste caso, é uma das mais importantes do mundo, a Nike.

A argentina assinou contrato de três anos com a empresa. Neymar, por sua vez, tinha acertado com a Nike quando tinha 14 anos. E Messi, quando tinha 13.

"O mais bonito é que está escrito 'jogadora de futebol'. Obrigada a todos que apoiam meu sonho", comemorou Felicitas no Instagram, para anunciar a notícia.

Começar a jogar futebol, porém, não foi tão fácil para a argentina. Com apenas cinco anos e demostrando interesse pelo esporte, a menina teve que ser inscrita pelos seus pais para jogar em ligas masculinas, já que não havia categorias femininas. Felicitas chegou a pensar que não havia outras garotas com a mesma paixão.

"Os professores me disseram que não havia nada de errado em brincar com meninos e não senti diferença em brincar com eles", disse, em entrevista ao jornal Clarín.

Até os 6 anos, ela nunca tinha visto meninas jogarem. Em 2019, os pais da argentina a levaram para a escolinha de futebol feminino do Estudiantes de La Plata. "Um novo mundo se abriu para ela, pensando não só que os meninos jogavam, mas também as meninas podiam fazer isso", falou o pai, Maximiliano Flores, ao Clarín.