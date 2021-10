Johnny Massaro revela truque para gravar beijo grego em Verdades Secretas 2

Intérprete de Giotto em Verdades Secretas 2, o ator Johnny Massaro revelou qual o truque para gravar com Bruno Montaleone a cena do beijo grego, que ainda não apareceu nos dez primeiros capítulos disponibilizados no Globoplay no último dia 20 mas que já causou um frisson nas redes sociais. "Tem mais a ver com onde a câmera está do que como a gente está fazendo", entregou o ator.

Johny Massaro e Bruno Montaleone em cena de Verdades Secretas 2 (reprodução) Johny Massaro e Bruno Montaleone em cena de Verdades Secretas 2 (reprodução)

Johny Massaro e Bruno Montaleone em cena de Verdades Secretas 2 (reprodução) Johny Massaro e Bruno Montaleone em cena de Verdades Secretas 2 (reprodução)

Na trama de Walcyr Carrasco, o personagem de Massaro se envolverá numa relação polêmica com o garoto de programa Mateus (Bruno Montaleone), a madrasta dele, a estilista Betty (Deborah Evelyn), a irmã do rapaz, Irina (Julia Stockler), e ainda o pai dos dois, Lorenzo (Celso Frateschi).

"Essa cena não é um beijo grego de fato. Meu personagem estava simplesmente beijando a bunda do Mateus. Tem um momento de beijo grego, mas não é aquele. Tem uma maneira técnica de gravar", explicou Massaro, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Tem mais a ver com onde a câmera está do que como a gente está fazendo. Não teria sentido mesmo fazer. Com a posição da câmera e o enquadramento, dá a entender. Essa é a brincadeira", acrescentou Massaro, que afirmou ter usado tapa-sexo em todas as cenas.

O artista também não economizou elogios a Carrasco:

"Quando tive o primeiro contato com a trama, vi que era um misto de Nelson Rodrigues com Pasolini [Pier Paolo Pasolini fez o filme Teorema, em que toda uma família se deixa seduzir por um visitante] e mais a coisa folhetinesca do Walcyr. Me atraiu de cara essa possibilidade de uma família se interessar pela mesma pessoa. Como é possível? Está escrito, a gente tem que fazer ser possível. Foi uma coragem escrever essa trama e bancar isso. É muito interessante", concluiu o ator.



Veja o trailer de Verdades Secretas 2: