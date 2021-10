José Alfredo encontra sua fortuna e nada em piscina de dinheiro

Em Império, José Alfredo (Alexandre Nero) descobre que José Pedro (Caio Blat) tem algum segredo com Silviano (Othon Bastos). Tudo porque Lorraine (Dani Barros) encontra um bilhete suspeito escrito pelo rapaz e destinado ao mordomo. No papel, Pedro diz para Silviano ter cuidado durante a ida de Maria Marta (Lilia Cabral) a sua antiga casa de Petrópolis. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta quinta (28), na Globo.

Achando tudo muito misterioso, José Alfredo se encontra com Maria Marta na cidade serrana do Rio de Janeiro para desvendar esse enigma. Enquanto ele e a mulher estão na mansão de Petrópolis, Josué (Roberto Birindelli) chega após concluir a sua investigação sobre a identidade do comprador do imóvel.

"Descobriu o nome de quem comprou a casa?", pergunta Zé.

"Descobri. É uma pessoa que você conhece, mas não vai acreditar quando eu falar o nome. Dona Jesuína Ferreira", responde Josué.

O comendador percebe que a senhora que conheceu em Minas é uma laranja, e que o verdadeiro dono do imóvel só pode ser Fabrício Melgaço. Na mesma hora, Zé olha para a antiga piscina, que foi desativada pelo atual proprietário, e começa a caminhar por cima da terra.

Zé percebe que está sobre um esconderijo e pede a ajuda dos funcionários do imóvel para quebrar a falsa laje. Depois de tanto cavar, o todo-poderoso encontra algo surpreendente: uma imensa fortuna! Ou melhor, a sua fortuna.

"Meu Deus, tô passando mal! Quanto euro! Zé, de onde veio tudo isso?", questiona Maria Marta.

"Do meu bolso, Marta. Dos cofres da Império", responde Zé.

Quando fica sozinho diante daquela montanha de notas, Zé olha em volta e diz para si mesmo:

"Sempre tive uma certa inveja daquele pato".

Em seguida, ele pula na piscina de dinheiro e começa a "nadar", feliz da vida.