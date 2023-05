Jovem de 19 anos é encontrado morto no bairro do Cabula, em Salvador

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto no bairro do Cabula, na tarde de quarta-feira (24). O corpo foi visto por vizinhos que acionaram a Polícia Militar (PM-Ba) para averiguar a ocorrência.

Segundo a PM, o corpo do rapaz identificado como Marcos Maurício Santos Soares, estava caído no chão da Rua Direta da Lagoa, com diversas marcas de tiro. Ele já estava morto.

A guarnição então isolou a região e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT-Ba) para periciar e remover o corpo. Os agentes do DPT chegaram junto com os agentes da Polícia Civil (PC-Ba).

As informações que circulam na imprensa apontam que Marcos Mauricio teria sido confundido por traficantes do Cabula, como integrante de uma facção rival ao grupo. No entanto, ele seria apenas um entregador por aplicativo. Nem a PM nem a PC confirmaram a história.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pelo 2ª Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Central).