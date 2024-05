MP abre inscrições para casamento civil coletivo LGBTQIAPN+

Mais uma edição de casamento civil coletivo LGBTQIAPN+, “Sim ao Amor”, será promovida pelo Ministério Público da Bahia. As inscrições estão abertas até este domingo (19). Organizado pela 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, o evento acontecerá no próximo dia 12 de julho na sede do MP no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Os interessados devem preencher o formulário online e entregar à 1ª Promotoria RG, CPF e comprovante de residência para estarem habilitados ao casamento.