Servidores da saúde da Bahia declaram paralisação de 72h

A assembleia ocorreu às 15h no auditório do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) em Nazaré e foi finalizada com a decisão de uma nova paralisação e uma agenda de mobilização. Além de ter sido discutido a proposta de reajuste de 4% dividido em duas vezes e sem retroativo enviada pelo governo. O estado de greve foi mantido, pois o Sindsaúde busca ter a proposta de 10% de reajuste aprovada ou uma outra contraproposta.

A Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou, por meio de nota, que a paralisação ocorrida entre os dias 13 e 15 de maio não impactou as unidades hospitalares, policlínicas e centros de referência. “Reiteramos que há um diálogo permanente com todas as categorias, sendo a Secretaria da Administração a responsável pela condução das mesas de negociação com as entidades de classe, contando com o apoio da Secretaria da Saúde do Estado no que tange a área específica”, relatou.