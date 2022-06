Jovem é morta a facadas na Bahia; companheiro é o suspeito

Uma jovem de 26 anos, identificada como Daiane Batista de Jesus Santos, morreu após ser esfaqueada no último domingo (19), na Rua do Cheiro, no bairro Cidade de Deus, em Esplanada, a 170 Km de Salvador.

O principal suspeito do crime é o seu companheiro, procurado pela polícia nesta terça (21).

Daiane foi vítima de golpes de arma branca durante a madrugada. O homem teria esfaqueado a vítima no pescoço, a enrolado em um lençol para conter os seus movimentos, e dado mais golpes de faca.

A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito de feminicídio, no âmbito de violência doméstica ou familiar. Daiane Batista de Jesus Santos deixa uma filha de 10 anos.

Testemunhas afirmaram ao g1 que o suspeito se chama Cleiton Santos. O nome não foi divulgado pela polícia, devido à Lei de Abuso de Autoridade.