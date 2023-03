Jovens do semiárido baiano participam de encontro do Selo UNICEF

Cerca de 70 adolescentes de 33 municípios do semiárido da Bahia tiveram a oportunidade de refletir e aprender sobre mudanças climáticas e alimentação saudável durante o Encontro Estadual de Adolescentes “NUCAS Pelo Clima”, que ocorreu na tarde desta sexta-feira (10), na UNIJORGE, no campus Paralela. O encontro é o primeiro a reunir meninos e meninas presencialmente nesta edição do Selo UNICEF.

A iniciativa partiu do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e a realização ficou a cargo do Centro Dom José Brandão de Castro, parceiro implementador do Selo UNICEF em Sergipe, Bahia e Minas Gerais, com o apoio técnico da Associação Brasileira de Ações Integradas para o Desenvolvimento Humano (ABRADH), em Minas Gerais.

O encontro contou com a presença de Paola Babos, representante adjunta do UNICEF no Brasil; Mário Volpi, chefe de desenvolvimento e participação de adolescentes do UNICEF no Brasil, Dennis Larsen, coordenador do UNICEF para o semiárido, além de Helena Oliveira, Coordenadora do UNICEF em Bahia, Sergipe e Minas Gerais.

Com uma linguagem voltada para o público adolescente, o evento teve como objetivo estimular a reflexão sobre como diminuir os impactos ambientais das mudanças climáticas e lançar luz sobre como a alimentação saudável pode ser instrumento de preservação ambiental. Partindo da realidade local de cada um dos municípios, meninos e meninas, juntos, propuseram estratégias e ações concretas para transformar este cenário. “A ideia é atuar localmente para mudar globalmente”, resume Elisângela de Jesus, consultora da área de alimentação saudável do Selo UNICEF na Bahia.

“Os adolescentes que participarão do encontro levarão para seus respectivos municípios uma série de reflexões, atividades e propostas para compartilhar com seus pares nos NUCAS, mas também em outros espaços de convivência, como escola, projetos sociais, bem como junto às suas famílias. A ideia é que eles atuem como multiplicadores, engajando outros adolescentes para a realização de atividades práticas”, destacou Joilda Aquino, coordenadora do Selo UNICEF em Sergipe, Bahia e Minas Gerais e coordenadora de projetos do Centro Dom José Brandão de Castro, parceiro implementador do Selo UNICEF, antes do encontro ocorrer.

“A participação cidadã dos adolescentes é um dos grandes pilares do Selo UNICEF. Eles devem ser vozes ativas nos municípios na busca por uma sociedade menos desigual e com muito mais garantia de direitos para crianças e adolescentes”, disse a oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do UNICEF, Luiza de Sá Leitão.

Gincana

Como forma de sensibilizar, de maneira lúdica e educativa, os adolescentes integrantes dos NUCAS a atuarem localmente para minimizar os impactos das mudanças climáticas e promover a alimentação saudável, está sendo realizada a Gincana Pelo Clima e Pela Alimentação Saudável, desde dezembro de 2022.

Até junho deste ano, os adolescentes, por meio dos NUCAS, devem realizar seis missões, que incluem desde o mapeamento de ações que contribuem com as mudanças climáticas em seus municípios, passando pela realização de atividade que contribua para a redução de risco de desastre ambiental e da insegurança alimentar e nutricional; até plantar mudas nativas e/ou frutíferas.

Ao final do primeiro semestre, será realizado o Encontro Estadual de socialização, quando os NUCAS irão apresentar as experiências exitosas em seus municípios e partilhar os saberes obtidos a partir da gincana. O evento também irá reconhecer os “Guardiões do Planeta”, título concedido aos NUCAS que atingirem a pontuação máxima da gincana.

Caderno Orientador

Durante o encontro presencial, os adolescentes receberão o Caderno Orientador, documento que apresenta a metodologia da gincana: todas as missões, prazos e formas de comprovação. O documento está disponível para no link: bit.ly/cadernonucas

NUCAS

Os Núcleos de Cidadania dos Adolescentes são um espaço de troca e aprendizado com o objetivo de estimular a participação cidadã de meninos e meninas, além de ajudar seus integrantes a desenvolver habilidades de comunicação, liderança e planejamento. Os NUCAS são parte da metodologia do Selo UNICEF, de modo que todos os municípios inscritos na iniciativa criaram um ou mais NUCA com pelo menos 16 adolescentes cada um.

Na atual edição do Selo UNICEF, os meninos e meninas são estimulados a desenvolver ações que envolvam os seguintes temas: mudanças climáticas; prevenção da gravidez na adolescência; enfrentamento ao racismo e às violências; e o empoderamento de meninas e igualdade de gênero.