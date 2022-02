Juazeirense anuncia a contratação do atacante Neto Baiano

Ídolo do Vitória, o atacante Neto Baiano está de volta ao futebol da Bahia. Nesta sexta-feira (4), o jogador foi anunciado como novo reforço da Juazeirense para a disputa do estadual.

Aos 39 anos, Neto Baiano vai ter a missão de ajudar o Cancão a se recuperar no Campeonato Baiano. A Juazeirense ainda não venceu na competição. Em três partidas, a equipe somou dois empates e sofreu uma derrota.

Apesar de ter feito história com a camisa do Vitória, Neto Baiano possui passagens ainda por clubes como Sport, Palmeiras, Fortaleza, CRB, Athletico-PR, Ponte Preta e Bragantino.

Antes de acertar com o Cancão, Neto estava no CSE. Pelo clube alagoano, ele disputou cinco partidas em 2022 e anotou dois gols. O próximo compromisso da Juazeirense no Baianão será neste sábado (5), quando visita o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro.