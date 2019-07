Judô brasileiro fatura duas pratas no Grand Prix de Budapeste

O judô brasileiro ganhou duas medalhas de prata, neste sábado (13), no Grand Prix de Budapeste, na Hungria, com Ketleyn Quadros (63kg) e João Macedo (81kg). No total, o time nacional soma três pódios no evento que chegará ao fim no domingo, pois Rafaela Silva (57 quilos) foi ouro na sexta-feira (12).

Bronze nos Jogos de Pequim-2008, Ketleyn perdeu a decisão da medalha de ouro para a japonesa Masako Doi. O combate terminou empatado no tempo regulamentar, com duas punições para cada atleta. Na prorrogação, a judoca do Japão foi mais ofensiva e a brasileira acabou mais uma vez punida por falta de combatividade.

Nas fases anterior, a brasileira havia vencido Lubjanan Piovesana (Grã-Bretanha), Edwige Gwend (Itália), Karolina Talach (Polônia), Dena Pohl (Alemanha) e Szofi Ozbas (Hungria).

"Uma medalha no Circuito Mundial a essa altura traz confiança para o Mundial no sentido de mostrar que estamos no caminho certo na preparação. Tenho muito que agradecer tanto os treinos disponibilizados pela CBJ, quanto pelo meu clube Sogipa, muito comprometido com essa causa de 2020", projetou Ketleyn.



A medalha de prata assegurada neste sábado foi a primeira conquista por João Macedo em um Grand Prix. O judoca, de 27 anos, perdeu para o georgiano Tato Grigalashvili, ao receber dois waza-ari na final. Antes, o brasileiro tinha vencido Timo Cavelius (Alemanha), Jim Heijman (Holanda), Antonio Esposito (Itália) e Ruslan Mussayev (Casaquistão) e Madickson Del Orbe (República Dominicana).

"Essa é minha primeira medalha em Grand Prix. Estou muito agradecido por tudo o que aconteceu hoje. Consegui fazer boas lutas e agora o treinamento segue para os próximos desafios. Agradeço aos meus parceiros de treino, meu clube, minha família, amigos que me apoiam e a Deus também", comemorou João Macedo.

Maria Portela (70kg) perdeu a disputa da medalha de bronze para a canadense Kelita Zupancic e não confirmou o retrospecto favorável de dez vitórias nos 15 duelos anteriores. A brasileira recebeu três punições e acabou na quinta colocação. Já Leandro Guilheiro (81kg) e Ellen Santana (70kg) perderam na primeira rodada.

Neste domingo (14), no último dia de competições na capital húngara, estarão em ação Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Beatriz Souza (+78kg) e Matheus Assis (90kg).

O Grand Prix de Budapeste é a última competição da seleção brasileira antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos, de Lima, e do Mundial de Tóquio, ambos em agosto.