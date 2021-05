Juliette será a nova apresentadora do 'É de Casa', diz colunista

Juliette Freire é a queridinha do público e da Globo. A emissora não perdeu tempo e assinou com a campeã do Big Brother Brasil 21 (BBB) para ela ser a nova apresentadora do 'É de Casa', atração dos sábados de manhã.

De acordo com Nelson Rubens, colunista do TV Fama, a milionária se somará a Thelma Assis, Patrícia Poeta, Ana Furtado e Manoel Soares como apresentadora fixa do programa.

O programa traz dicas de estilo de vida, jardinagem, culinária, dicas de beleza e sempre uma atração especial. Juliette ao que tudo indica vai ficar com a parte de maquiagem e beleza por ser maquiadora profissional.

Além disso, já estão negociando a produção de um documentário sobre a vida da paraibana que seria disponibilizado no Globoplay.

Além da TV, Juliette também deve ser vista nos palcos do Brasil. Isso porque ela está sendo disputada pelas gravadoras que querem transformá-la em cantora. A ex-sister, inclusive, passou uma temporada na casa da cantora recentemente.

Até Anitta se interessou em cuidar da carreira da milionária. Inclusive já houve uma reunião entre as partes para discutir a possível parceria.