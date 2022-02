Juliette vira Head de Inovação na Mondial

Bombando na internet e no mundo real, a paraibana Juliette Freire virou executiva da Mondial. Sim, nessa semana a marca anunciou a vencedora do BBB 21 como Head de Inovação da sua linha de Cuidados Pessoais. "Além de participar do impulsionamento da marca no mercado, Juliette terá o papel de contribuir diretamente com a criação e desenvolvimento de novos produtos que integrarão a categoria", divulgou a Mondial, que tem uma fábrica no município de Conceição do Jacuípe, a 97km de Salvador.

Juliette e o Giovanni Cardoso, presidente e sócio-fundador da Mondial

A intenção da Mondial é aumentar a sua fatia no mercado de cuidados pessoais. A marca tinah 28% do mercado no último trimestre de 2021 e espera chegar a 38% até o final desse ano. O contrato entre as partes prevê, ainda, o uso da imagem de Juliette em campanhas de marketing.