Junno Andrade conta que sofreu acidente de moto: 'Capotei várias vezes'

Junno Andrade contou que sofreu um acidente de moto na Via Dutra, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, na semana passada, quando ia visitar a filha Luana, de 16 anos, na capital paulista



"Estava a 110 quilômetros por hora e passei por uma mancha de óleo na pista. Caí, capotei várias vezes no asfalto e milagrosamente não sofri nem um arranhão", narra o ator em entrevista à Patrícia Kogut, do O Globo.



"Foi um susto enorme, mas continuo gravando normalmente", completa ele, que está atuando como o advogado Carlos em Malhação: toda forma de amar.



Além do susto, Junno falou também sobre sua carreira. Ele revelou que recebe dicas da mulher, Xuxa Meneghel, durante os ensaios para a novela.



"Passo o texto em casa ao lado dela e, muitas vezes, ela opina sobre como eu deveria falar algum trecho específico", diz o artista, de 56 anos. Ele apresentava o Dancing Brasil com Xuxa na RecordTV e ainda não sabe se continuará em outras edições do reality show.



Por enquanto, Junno garante que veste a camisa da Globo "completamente" e acredita que sua participação em Malhação continuará até o fim do julgamento do personagem Rui, interpretado por Romulo Arantes Neto. Depois, ele espera conseguir um papel fixo em alguma novela.



"Apesar de eu ter 56 anos, ainda estou engatinhando na dramaturgia. Tenho muita coisa para aprender", reconhece ele, que estreou na TV com a novela Corações Feridos, em 2012, no SBT.