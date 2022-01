Justiça dá parecer negativo ao pedido de suspensão da licitação do Palácio Rio Branco

O imbróglio que opõe o Governo da Bahia ao Ministério Público Estadual (MP-BA) teve um novo capítulo nesta sexta-feira (21). A justiça deu parecer negativo ao pedido de suspensão do processo licitatório do Palácio Rio Branco, sede do primeiro governo do Brasil. As promotoras Cristina Seixas e Rita Tourinho afirmaram, em entrevista coletiva realizada pela manhã, que já recorreram da decisão.

As integrantes do MP-BA avaliam que a decisão contrária ao pedido delas foi tomada de maneira equivocada. Na avaliação das promotoras, a juíza responsável por julgar o pedido pode ter entendido que elas reivindicavam apenas a suspensão da sessão realizada na quinta-feira (20) e não do processo licitatório como um todo. Na ocasião, apenas uma empresa, a BM Varejo Empreendimentos Spe S.A, dona da rede de hotéis BMF, participou.

“Nós entramos com uma ação civil pública pedindo uma liminar da suspensão do processo licitatório e houve uma decisão contrária. Segundo a juíza, nós teríamos pedido a suspensão do leilão. Mas nosso pedido de suspensão do processo está bem claro e já recorremos dessa decisão”, explica a promotora Cristina Seixas.

O pedido de paralisação e encerramento do processo de concessão foi feito após o governo estadual não atender a recomendação do Ministério Público de adiamento prorrogável de 30 dias. O MP-BA defende que existem possíveis irregularidades no projeto de construção de um hotel no local, que faz parte de um conjunto arquitetônico tombado como patrimônio histórico. Entre as irregularidades, está a falta de explicação das vantagens econômicas e sociais para a sociedade e para o estado.

Além disso, as promotoras questionam o que será feito com uma área, localizada atrás do Palácio Rio Branco, que foi desapropriada pelo governo, para manter a viabilidade do negócio. No local, devem ser construídos mais quartos de hotéis e, segundo o MP-BA, não fica claro se o governo do estado deverá, após os 35 anos, comprar o prédio anexo que ali será construído.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE), já havia se posicionado a favor do processo licitatório. O órgão foi procurado para comentar os novos acontecimentos, mas ainda não se posicionou.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.