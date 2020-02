Kaká leva caneta de jogador amador durante baba em Londres; veja

O brasileiro Kaká, eleito melhor jogador do mundo em 2007 e aposentado desde 2017, passou por uma situação rara em sua vida futebolística neste fim de semana. Aconteceu sábado (8), em Londres, onde o ex-jogador apareceu de surpresa para participar de um "baba" entre times amadores em uma ação promocional da Adidas. Ele reforçou o Reach Out na partida contra o Haggerston e, como esperado, Kaká jogou bem: fez dois gols e deu duas assistências na vitória do seu time por 4x2. O ídolo são-paulino só não contava que ia levar uma caneta de um adversário - que ganhou até parabéns do craque.

"Dois gols, duas assistências e, sim, eu levei uma caneta. Grande dia em Londres", publicou no Twitter Kaká, que segue como embaixador da Adidas depois que pendurou as chuteiras.