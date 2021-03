Lacen tem só 1 caso confirmado de reinfecção por covid, mas situação requer cuidados

Uma das hipóteses sugeridas por autoridades como algo que pode ter contribuído para o aumento do número de casos de covid-19 nas últimas semanas, na Bahia, seria a reinfecção - ou seja, as pessoas que voltaram a ter a doença, depois de curadas. No entanto, até o momento, o Laboratório Central de Saúde Pública Profº Gonçalo Moniz (Lacen-BA) só confirmou uma reinfecção no estado, após o sequenciamento genético.

Leia a reportagem principal: A ameaça das variantes: entenda o perigo das mutações que circulam na Bahia

Além disso, segundo a professora Carina Carvalho, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), simplesmente adoecer duas vezes não significa necessariamente uma reinfecção.

"A covid-19 ainda é uma doença nova. Existem estudos que mostram que a persistência da imunidade adquirida, como a produção de anticorpos contra o Sars-CoV-2, pode ser de curto prazo. No entanto, muitos estudos ainda estão em andamento para investigar melhor a resposta imune", diz.

Sem contar que, como alguns sintomas da covid-19 podem ser parecidos com os de outras doenças endêmicas, não é impossível que haja alguma confusão no diagnóstico clínico. Assim, a reinfecção só acontece quando a pessoa tem dois resultados positivos em testes RT-PCR, com pelo menos 90 dias de intervalos.

Por aqui, também não houve nenhuma co-infecção. No Rio Grande do Sul, pesquisadores identificaram pacientes infectados com duas variantes do coronavírus ao mesmo tempo.

"É difícil dizermos, no momento, que isso pode levar a quadros mais graves da doença (aspectos clínicos), pois ainda estamos na etapa de observação desse fenômeno e de suas consequências. Precisamos avaliar mais casos suspeitos para tirar conclusões sobre a gravidade", conclui Carina.