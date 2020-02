Lagarto será o adversário do Vitória na 2ª fase da Copa do Brasil

Foi definido nesta quarta-feira (19) o adversário do Vitória na segunda fase da Copa do Brasil. O Lagarto, equipe da cidade homônima de Sergipe, bateu o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, por 1x0 e avançou na competição.

O duelo aconteceu no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, município vizinho a Lagarto. O gol da classificação foi marcado por Sapé, aos 15 minutos do 2º tempo. A equipe fluminense, considerada favorita no duelo, pressionou, mas não conseguiu o empate que a classificaria.

Vitória e Lagarto se enfrentarão em jogo único, em Salvador. A partida já tem data e horário marcados: dia 5 de março, uma quinta-feira, às 19h15, no Barradão.

Quem vencer o jogo único se classifica. Um empate, diferentemente da primeira fase, levará a decisão para os pênaltis.