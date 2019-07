Lázaro Ramos lançará livro infantil em Salvador nesta sexta-feira (12)

Lázaro Ramos lançará, na próxima sexta-feira (12), a partir das 16h, seu terceiro livro infantil em Salvador. Batizada de 'Sinto o que Sinto e a Incrível História de Asta e Jaserna', a obra será apresentada na Caixa Cultural (R. Carlos Gomes, 57, Centro).

Quem quiser ir deve retirar seus ingressos na bilheteria do lugar na quinta-feira (11), a partir das 9h, mediante a doação de uma lata de leite em pó infantil. Cada lata dará direito a duas entradas, que podem ser usadas por adulto ou criança. As doações serão encaminhadas para o Orfanato do Auxílio Fraterno Salvador – OAF (R. do Queimado, 17, Liberdade).

O livro, que sai pela Editora Carochinha, é parte do projeto “Sinto o que sinto”, do Mundo Bita. A publicação discute temas como sentimentos, ancestralidade, pertencimento, diversidade cultural, aceitação e respeito às diferenças, importante para adultos e crianças.

“Sempre quis escrever um livro para crianças sobre sentimentos. Na verdade, o desejo de falar sobre sentimentos já estava em mim e acabei colocando esse desejo à disposição do personagem Dan”, explica Lázaro Ramos.

Conhecido entre os fãs do Mundo Bita, Dan, na obra, é retratado em um dia comum, passando por diferentes momentos e que trazem à tona sentimentos distintos. Ao fim, o orgulho sentido por Dan é amarrado à percepção de ancestralidade e pertencimento trazidas pela história de seus antepassados, Asta e Jaser.

A brasiliense Ana Maria Sena assina as ilustrações da obra, releituras da identidade visual do Mundo Bita com toques autorais. “Oferecer às crianças essa história é reafirmar o propósito de contribuir para um coletivo mais igual, inclusivo e repleto de respeito e amor”, diz Chaps Melo, um dos criadores do Mundo Bita.