LeBron é obrigado a evacuar casa por incêndios na Califórnia

LeBron James passou por um grande susto na madrugada desta segunda-feira (28). O astro da NBA foi obrigado a deixar a própria casa, com urgência, por conta dos enormes incêndios que acontecem na Califórnia - onde mora e atua pelos Los Angeles Lakers.

Assim como o jogador, 180 mil pessoas precisaram sair de suas residências no último domingo (27), no que é considerada a maior evacuação já realizada na região. Esse é o maior incêndio florestal no norte do estado americano, com o fogo já tendo devastado mais de12 mil hectares. A região vinícola de Sonoma foi atingida.

Nas redes sociais, LeBron relatou sua experiência. "Cara, esses incêndios em LA não são brincadeira. Tive que evacuar com emergência a minha casa e fiquei dirigindo com a minha família tentando achar um lugar para ficar. Sem sorte até agora", começou.

Man these LA ???? aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! ????????‍♂️ — LeBron James (@KingJames) 28 de outubro de 2019

Pouco depois, ele afirmou que conseguiu achar um abrigo. "Finalmente encontrei um lugar para acomodar a gente! Noite maluca, cara!".

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) 28 de outubro de 2019

"Eu rezo por todas as famílias que podem ser afetadas por estes incêndios agora! Por favor, fiquem em segurança o mais rápido possível".

I ???????? for all the families in the area that could be affected by these ???????????????????????????????????????????????? now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) 28 de outubro de 2019

"Meus melhores desejos também para os socorristas - que, agora, estão fazendo o que fazem de melhor!".