Leitores do CORREIO decidem eliminar Maycon do BBB19

Em enquete feita através do Twitter do CORREIO, 71% dos leitores do Jornal decidiram que eliminariam o brother Maycon no quinto paredão do BBB19.

Colocado no paredão pelos líderes Danrley e Elana, na noite do último domingo (17), a julgar pela decisão dos leitores do jornal Maycon não voltará do quinto paredão que enfrenta ao lado de Rodrigo e Tereza.

Foto: Reprodução / Twitter

Como o paredão se formou

Após a indicação de Maycon pelos líderes da semana, em dinâmica de voto aberto, a casa decidiu mandar Rodrigo (3 votos) e Tereza (2 votos) par ao paredão. A ordem dos votos foi definida por sorteio. Mas antes da votação se iniciar, Carolina que venceu a prova do líder no último sábado (16) escolheu proteger sua amiga Isabella.

Veja como os brothers e sisters votaram:

Darnley e Elana (líderes da semana) votaram em Maycon

Alan votou em Carolina

Carolina votou em Alan

Gabriela votou em Tereza

Hariany votou em Rodrigo

Isabella votou em Danrley

Maycon votou em Rodrigo

Paula votou em Rodrigo

Rízia votou em Tereza

Rodrigo votou em Paula

Tereza votou em Rízia