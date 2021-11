Lenda do esporte, Formiga se despede da Seleção com goleada sobre a Índia

Uma lenda do futebol mundial. Assim Formiga deve ser lembrada. Depois de 26 anos, a baiana se despediu da Seleção Brasileira feminina nesta quinta-feira (25), com goleada de 6x1 contra a Índia, pelo Torneio Internacional de Manaus - gols de Debinha, Gio, Ary duas vezes, Kerolin e Geyse, descontando Manisha Kalyan. Foram 234 jogos com a camisa verde e amarela, sete Copas do Mundo, sete Jogos Olímpicos e inúmeras conquistas, como duas pratas olímpicas, um vice do Mundial e três ouros em Pan-Americanos.

O mundo da bola não estava preparado para a aposentadoria da eterna camisa 8 com a amarelinha. Talvez nem ela mesma. “Não sei nem o que dizer. É uma junção de sentimentos. Uma sensação de dever cumprido. Sinto que meu trabalho não está sendo em vão. Espero que todas as meninas entendam que o trabalho continua, que elas continuem contribuindo muito para o crescimento do futebol feminino no país”, disse a soteropolitana nascida e criada no bairro do Lobato.

Miraildes Maciel Mota é seu nome de batismo, mas ela foi apelidada de Formiga por fazer o trabalho pesado e correr o campo todo. No começo, confessa, nem gostava muito. “Eu odiaaaava esse apelido! Queria até sair na porrada com quem me chamasse assim (risos). Mas fui me acostumando e gostando, até porque me trouxe muita sorte”, revelou ela em depoimento ao site The Players Tribune.

Hoje aos 43 anos, Formiga construiu uma carreira de sucesso no futebol, porém nem sempre foi assim. No início de tudo, ainda criança, apanhava dos irmãos quando batia os babas junto com meninos. “Quando chegava em casa, eu apanhava dobrado. Por ter desrespeitado a ordem de não sair pra jogar e por ter jogado melhor que eles. O que para eles poderia parecer uma humilhação, para mim era só diversão. Eu não queria provar que era melhor que ninguém. Eu queria jogar bola e mais nada”, contou.

Pela insistência e garra dela, o futebol ganhou uma referência dentro das quatro linhas. Talvez por isso, Formiga ainda passe uns bons anos por perto. A aposentaria será só da Seleção, afinal, a volante seguirá vestindo a camisa do São Paulo. Quando parar, pretende virar técnica ou então atuar na gestão esportiva.

Homenagens de Marta e Pelé

Antes de entrar em campo aos 32 minutos do 2º tempo da goleada, Formiga recebeu homenagens de nomes marcantes do futebol masculino e feminino. Visivelmente emocionada, Marta, companheira de longas datas, elogiou.

“Falar da Formiga é difícil demais, porque ela é uma pessoa que tem tantas qualidades, né, como atleta e pessoa”, iniciou Marta, apontando para os olhos marejados. “A história dela fala por si. Cheguei na Seleção e a Formiga já estava e não pulou nenhuma etapa. Se tem alguém que sabe realmente de toda a trajetória do futebol feminino até hoje, é a Formiga”.

Ainda se recuperando de cirurgia, o Rei Pelé não deixou de homenagear a baiana. Lamentou, apenas, não poder estar perto para um abraço na grande capitã da Seleção feminina. “Formiga, minha querida, eu queria lhe dar os parabéns, mais uma vez. Infelizmente não estou aí pessoalmente, mas mando de todo coração para você. Parabéns e viva o nosso Brasil. Viva, Formiga! Um abraço”, disse Pelé.

A estreia na Seleção foi no dia 7 de junho de 1995, aos 17 anos, diante do Japão, em plena Copa do Mundo. A despedida, em 25 de novembro de 2021. Sorrisos, lágrimas, gols, feridas. Ela fez história e vai ficar marcada para sempre.