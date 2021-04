Libertadores 2021: Brasileiros conhecem rivais da fase de grupos

A fase de grupos da Libertadores 2021 já está desenhada. Na tarde desta sexta-feira (9), a Conmebol sorteou as chaves do torneio, em um evento virtual na sua sede em Luque, no Paraguai. Ao todo, seis brasileiros já estão garantidos na fase, que espera a conclusão dos confrontos preliminares para confirmar todas as suas 32 equipes.

Atual campeão, o Palmeiras foi cabeça de chave do Grupo A e pode enfrentar um conterrâneo: o Grêmio, caso o time gaúcho passe pelo Del Valle, do Equador, na Pré-Libertadores. O primeiro jogo será nesta sexta-feira (9), às 19h15, no Paraguai. Já estão confirmados no grupo o Defensa y Justicia, da Argentina, e o Universitario, do Peru.

São Paulo e Flamengo foram os outros cabeça de chave. O tricolor caiu no Grupo E e terá como adversários o Racing, da Argentina, Sporting Cristal, do Peru, e Rentistas, do Uruguai. Já o rubro-negro, no Grupo G, pegará a LDU, do Equador, Vélez Sarsfield, da Argentina, e Unión Calera, do Chile.

Internacional e Atlético-MG estavam no pote 2 do sorteio. O Colorado terá pela frente Olimpia, do Paraguai, Deportivo Táchira, da Venezuela, e Always Ready, da Bolívia. E o Galo vai encarar Cerro Porteño, do Paraguai, América de Cali, da Colômbia, e Deportivo Laguaira, da Venezuela.

O Fluminense estava no pote 3 e terá como rivais o River Plate, da Argentina, Independente Santa Fe, da Colômbia, além de Bolivar ou Junior Barranquila, que decidem quem fica com a vaga na próxima quinta-feira (15).

Já o Santos, outro brasileiro que disputa a Pré-Libertadores, cairá no Grupo C, que tem o Boca Juniors como cabeça de chave, caso elimine o San Lorenzo, da Argentina. O Peixe venceu na ida, fora de casa, por 3x1. A volta será na próxima terça-feira (13), no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30.

Veja abaixo todas as chaves:

Grupo A: Palmeiras , Defensa y Justicia-ARG, Universtario-PER, G2 ( Grêmio ou Del Valle-EQU)

, Defensa y Justicia-ARG, Universtario-PER, G2 ( ou Del Valle-EQU) Grupo B : Olimpia-PAR, Internacional , Deportivo Táchira-VEN, Always Ready-BOL.

: Olimpia-PAR, , Deportivo Táchira-VEN, Always Ready-BOL. Grupo C : Boca Juniors-ARG, Barcelona Guayaquil, The Strongest-BOL, G4 (San Lorenzo ou Santos )

: Boca Juniors-ARG, Barcelona Guayaquil, The Strongest-BOL, G4 (San Lorenzo ou ) Grupo D: River Plate-ARG, Independente Santa Fe-COL, Fluminense , G3 (Bolivar ou Jr Barranquila)

River Plate-ARG, Independente Santa Fe-COL, , G3 (Bolivar ou Jr Barranquila) Grupo E: São Paulo , Racing-ARG, Sporting Cristal-PER, Rentistas-URU)

, Racing-ARG, Sporting Cristal-PER, Rentistas-URU) Grupo F : Nacional-URU, Universidad Catolica-CHI, Argentinos Juniors-ARG, G1 [Libertad ou Atletico Nacional-COL)

: Nacional-URU, Universidad Catolica-CHI, Argentinos Juniors-ARG, G1 [Libertad ou Atletico Nacional-COL) Grupo G: Flamengo , LDU, Vélez Sarsfield-ARG, Unión Calera-CHI.

, LDU, Vélez Sarsfield-ARG, Unión Calera-CHI. Grupo H: Cerro Porteño-PAR, Atlético-MG, América de Cali-COL, Deportivo Laguaira-VEN.

A fase de grupos da Libertadores tem a primeira rodada marcada para entre os dias 20, 21 e 22 de abril. A tabela ainda será desmembrada pela Conmebol. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da chave. Os dois melhores avançam às oitavas de final.

A decisão acontecerá no dia 20 de novembro, em local que ainda será definido.