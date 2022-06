Linha de ônibus especial atende usuários de trecho interrompido da Linha 1 do metrô

A Secretaria de Mobilidade (Semob) mantém em atividade a linha especial criada de forma emergencial para atender aos usuários do trecho interrompido da Linha 1 do metrô na capital baiana. A linha Estação Pirajá x Terminal do Retiro funciona com 20 ônibus no total e fazem atendimento expresso entre as estações. A Linha 1 do metrô funciona normalmente entre as estações Lapa e Retiro. A interrupção de parte do serviço é resultado do descarrilamento ocorrido na manhã de terça-feira (31).

Os usuários com destino à Estação Pirajá deverão desembarcar no Terminal do Retiro e, de lá, utilizar a linha expressa emergencial. Já quem tiver como destino o Terminal Acesso Norte, deverá desembarcar da linha expressa no Retiro e, de lá, acessar o metrô normalmente. Agentes da Semob e prepostos das concessionárias estarão nas estações para orientar os usuários sobre a operação.

Em nota, a CCR Metrô lamentou os transtornos causados pelo acidente e garantiu que trabalha para minimizar os impactos, a exemplo da ação conjunta com a Semob.

Sobre o choque entre os trens, Os primeiros resultados de uma investigação interna apontam que houve uma falha no rebocador. Quatro, dos oito vagões, já foram retirados e mais de 150 colaboradores das áreas de Segurança, Engenharia e Manutenção da concessionária atuam para restabelecer o serviço o mais breve possível, diz a CCR.