Linhas de ônibus serão reforçadas nos dias dos jogos da Copa América; veja a lista

Salvador vai contar com um esquema especial de transporte nos dias que vai receber os jogos da Copa América, na Arena Fonte Nova: 15, 18, 21, 23 e 29 de junho. As linhas que circulam ao longo da orla marítima de Salvador e área central, onde estão localizados os hotéis que vão abrigar as delegações e torcedores, terão o atendimento reforçado neste dias.

Durante os dias de jogos, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá disponibilizar 13 coletivos da frota reguladora, distribuídos nas Estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Esses ônibus ficarão à disposição da fiscalização no terminal a partir de duas horas antes e finalizando duas horas após cada partida.

Linhas que terão atendimento reforçado:

1001 - Aeroporto/Praça da Sé: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina, Av. Oceânica, Rua Marquês de Caravelas, Porto da Barra, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Campo Grande, Praça da Sé.

1002 - Aeroporto/Campo Grande: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Av. Cardeal da Silva, Campo Grande, Vitória, Porto da Barra, Farol da Barra.

1003 - Aeroporto/Lapa: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Av. Centenário, Praça dos Reis Católicos, Av. Heitor Miguel Calmon, Viaduto do Vale do Canela, Campo Grande.

S043 - Aeroporto/Praça da Sé: Com itinerário pela Av. Dorival Caymmi, Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina, Av. Oceânica, Rua Marquês de Caravelas, Porto da Barra, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Campo Grande, Praça da Sé. Esse serviço conta com ônibus com ar condicionado e Wi-Fi. Ônibus especial com tarifa de R$ 4,20.

1126 - Narandiba/Doron/Barra R2: Com início de operação às 5h10 e término às 21h10. Tarifa R$4,00. Use a integração para o retorno com a linha 1125, desembarcando no Shopping da Bahia. Tarifa R$ 4,00.

1034 - Parque São Cristóvão/Barroquinha: Intervalo de 10 minutos, com início de operação às 4h10 e término às 22h42. Embarque no Ponto do Itaú.

1078 - Estação Mussurunga/Praia do Flamengo R1: Intervalo de 15 minutos, com início de operação às 5h e término as 23h30. Liga os trechos Stella Maris/Praia do Flamengo à Arena Fonte Nova, através da integração com o metrô linha 2 na Estação Metroviária de Mussurunga, e continua com a integração coma a linha 1 na Estação Acesso Norte, desembarcando na estação metroviária de Brotas ou Campo da Pólvora. Tarifa R$ 4,00.

1079 - Estação Mussurunga/Praia do Flamengo R2: Intervalo de 10 minutos, com início de operação às 4h e término as 20h44. Liga os trechos Stella Maris/Praia do Flamengo à Arena Fonte Nova, através da integração com o metrô linha 2 na Estação Metroviária de Mussurunga e continua com a integração com a linha 1 na Estação Metroviária Acesso Norte, desembarcando na estação metroviária de Brotas ou Campo da Pólvora. Tarifa R$ 4,00.

Expresso Copa América - Além do sistema convencional, já começaram as vendas dos bilhetes para o Expresso Copa América, no Salvador Norte Shopping (Piso L3 – Expansão) e Salvador Norte Shopping (em frente à loja TIM situada no piso L1).

Instituído pela Semob, o serviço de transporte com linhas exclusivas para a Arena Fonte Nova, único estádio do Nordeste a participar do evento, funcionará no mesmo formato da Copa do Mundo de 2014 e do Carnaval de Salvador. Cada bilhete custa R$ 25, sendo R$5 do cartão e R$ 10 de cada trecho, com taxa de estacionamento nos shoppings já inclusa.

O serviço começa quatro horas antes dos jogos e encerra em até duas horas após o fim da partida. As linhas sairão do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping direto para a Arena Fonte Nova, com parada somente no Dique do Tororó. A expectativa é transportar 15 mil pessoas durante a competição.



Táxi

Quem optar por ir ao estádio de táxi vai poder contar com os pontos fixos no aeroporto, rodoviária e porto de Salvador e, também, os exclusivos, no entorno da Arena. O torcedor que preferir poderá utilizar o aplicativo Táxi Mobi, exclusivo para taxistas de Salvador, que está disponível gratuitamente para celulares do sistema android.

Mototáxis

Outra opção é utilizar o serviço de mototáxi. São mais de 1,2 mil mototaxistas regulamentados disponíveis nos pontos do Jardim Baiano (parte baixa da ladeira) e Av. Joana Angélica (em frente ao Supermercado Bom Preço).