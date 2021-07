Live debate descobertas e desafios da paternidade

O filósofo e escritor Rodrigo Araújo vai conversar nesta quinta-feira (22), às 19h, com o psicólogo Alessandro Marimpietri. Rodrigo é autor do livro Todos os Dias Depois de Hoje, em que mostra como a chegada de uma criança transforma o mundo de um pai.

Com narrativas curtas, mas intensas, ele apresenta a relação entre pai e filha, refletindo sobre as experiências que têm juntos. A obra é ilustrada pela própria Malu, que tem 8 anos.

O encontro com Marimpietri será no Instagram do livro (@_todososdiasdepoisdehoje). O psicólogo é autor de Quando Somos um Só (Solisluna) , em que também reflete sobre as experiências de ser pai. Nas próximas semanas, Rodrigo vai conversar com outras pessoas sobre o mesmo assunto.

Serviço

Live no Instagram @_todososdiasdepoisdehoje

Rodrigo Araújo convida Alessandro Marimpietri

Dia 22/7 (quinta), às 19h



LIVRO

“Todos os Dias Depois de Hoje”

Rodrigo Araújo e Malu Coimbra de Araújo

Editora Segundo Selo, R$ 45

editorasegundoselo.com.br

@_todososdiasdepoisdehoje