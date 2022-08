Livro com homenagem ao bicentenário da Independência será lançado em Salvador

O livro "Tudo é verdade, menos aquela parte", será lançado no próximo dia 9 de agosto, às 18h, na livraria da Caramurê no Madison Plaza, na Pituba. O lançamento faz parte das celebrações pelos 200 anos da Independência do Brasil.

A obra reúne 10 contos sobre personalidades importantes para a Independência, assinados pelos escritores Anderson Shon, Breno Fernandes, Mariana Paiva, Victor Mascaranhas e Fernando Oberlaender, que é editor e sócio da Caramurê, fazendo sua estreia na ficção.

Os contos trazem uma ficcionalização sobre os acontecimentos da Independência. “A própria história tem um traço ficcionalizado, um traço de romance, sobretudo quando cai no gosto popular. Um historiador tem obrigação de se deter em documentos históricos, mas no gosto popular ‘o que é história?’ é na verdade uma grande narrativa", avalia o escritor Breno Fernandes.

“O humor no livro torna a narrativa histórica mais acessível, porque aproxima as pessoas de acontecimentos de uma realidade do passado, ao mesmo tempo em que desmitifica a história oficial” diz Oberlaender. Personagens como Corneteiro Lopes, Carlota Joaquina, General Madeira de Melo, Tiradentes aparecem no livro.

O livro estará disponível nas lojas da editora: no MAM, Museu de Arte Moderna da Bahia e na Pituba – Praça Nossa Senhora da Luz – Madison Plaza ou pelo site www.caramure.com.br ou no telefone (71)98462-5039.

Lançamento – Tudo é verdade, menos aquela parte

Data e horário: 09/08/2022 às 18h

Local: Loja Caramurê no Madison Plaza (Rua Pernambuco, nº88, loja 11 – Em

frente à Praça da Igreja Nossa Senhora da Luz, Pituba)

Contato: Fernando Oberlaender tel (71) 981311683

Valor do livro: R$49