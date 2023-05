Lucas Arcanjo vai completar 100 jogos contra o Avaí

Lucas Arcanjo se prepara para defender o clube que o revelou mais uma vez na Série B do Brasileiro. Cada jogo na busca pelo retorno à elite do futebol nacional é importante, mas o que será disputado contra o Avaí traz uma marca significativa para o jogador revelado nas categorias de base da Toca do Leão. Aos 24 anos, ele vai completar 100 partidas com a camisa profissional do Vitória.

"Jogo muito importante para mim, Lucas Arcanjo, mas não podemos deixar de enfrentar como uma final. Mais um jogo difícil da Série B e vamos em busca dos três pontos", prometeu o arqueiro em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (26).

A bola rola às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e vale a liderança da Série B. O Vitória ocupa o topo da tabela, com 18 pontos, um a mais que Vila Nova e Criciúma, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Avaí aparece em 16º lugar, com apenas sete somados.

O 100º jogo será completado contra o Avaí porque o Vitória contabiliza um jogo do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em agosto de 2019. Naquele ano a equipe sub-23 também foi utilizada para disputar o estadual.

Foi o segundo jogo de Lucas Arcanjo naquela temporada, em que foi promovido ao elenco principal. A estreia como profissional ocorreu antes, em 18 de maio, na derrota por 3x1 para o São Bento, no Barradão, pela 4ª rodada da Série B.

Em 2020, o goleiro defendeu as traves rubro-negras em cinco oportunidades. Em 2021, ele conseguiu sequência mais robusta e jogou 47 vezes. No ano passado foram 26 jogos, até se lesionar e perder espaço para Dalton, que assumiu a titularidade na reta final da Série C do Brasileiro.

"Com a questão da lesão, não tinha como continuar, joguei dois jogos da Série C com o ombro lesionado, tentei ir até o final, mas não consegui. Era grave. Aí o Dalton entrou, foi bem, fez excelentes jogos e conseguiu ajudar a gente no acesso", recorda Lucas, que precisou passar por cirurgia em julho do ano passado e ficou fora do restante da temporada.

O prata da casa foi banco para Dalton durante os oito jogos de janeiro deste ano. Reassumiu o posto na vitória por 2x0 contra o Jacobinense, no Barradão, pelo Campeonato Baiano, cresceu de rendimento após a chegada do técnico Léo Condé, não saiu mais do time e se tornou um dos pilares da defesa rubro-negra na Série B.

Lucas Arcanjo escreveu o nome na história como o goleiro que permaneceu por mais tempo sem ser vazado na largada da divisão de acesso, quando o Leão passou as cinco primeiras partidas sem sofrer gol. Não conseguiu evitar os tentos adversários nas derrotas para Atletico-GO (3x2) e Mirassol (2x0), na 6ª e 7ª rodadas, respectivamente, mas voltou a passar em branco na vitória por 1x0 para o CRB, na última quarta-feira (24), e vai tentar fazer o mesmo contra o Avaí.

Mais uma partida segura de Lucas embaixo das traves será importante para o Vitória, principalmente porque o time vai jogar com cinco desfalques em Florianópolis. Garçom do time, com seis assistências, Osvaldo foi poupado por causa de desgaste físico. Léo Gamalho torceu o tornozelo e Matheusinho sofreu um trauma no joelho. Zé Hugo, com uma inflamação no dente, e Giovanni Augusto, lesionado na panturrilha, seguem fora.