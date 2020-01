Lucas Moura marca, mas Tottenham só empata contra o Middlesbrough

Finalista da última edição da Uefa Champions League, o Tottenham segue vivendo o seu pesadelo pessoal na temporada. As coisas simplesmente não engrenam para os Spurs, que venceram apenas um dos últimos cinco jogos que disputaram. Neste domingo (5), o time londrino foi até o nordeste da Inglaterra para enfrentar o Middlesbrough e precisou suar sangue para arrancar o empate em 1x1. A partida foi válida pela 3ª fase da FA Cup - a Copa da Inglaterra.

A equipe de José Mourinho entrou em campo sem seu capitão e principal jogador, Harry Kane, que sofreu uma lesão na coxa durante a derrota para o Southampton, pela Premier League, no primeiro dia do ano. Com isso, o técnico português foi obrigado a improvisar o brasileiro Lucas Moura no comando de ataque. E foi dele o gol que garantiu o resultado para o Tottenham após o time sair atrás no placar.

Com o empate, as duas esquipes precisarão jogar um 'riplay', uma partida de desempate. Quem vencer, avança.

O jogo

Novamente, o Tottenham não fez uma boa exibição. José Mourinho manteve Christian Eriksen no time titular e montou o ataque com Dele Alli, Son e Lucas. Ainda assim, o time não conseguiu produzir muita coisa.

Os donos da casa foram criaram as melhores chances, mas só no segundo tempo já que a primeira etapa foi de um completo marasmo no Riverside Stadium. A exceção foi a defesa tripla de Paulo Gazzaniga, do Tottenham, que bloqueou cabeceada e chute de Fry, além de um novo rebote chutado por Fletcher.

A melhor chance de gol do Tottenham nos 45 minutos iniciais veio com o lateral Ryan Sessegnon, que não conseguiu aproveitar o bom cruzamento de Aurier.

Segundo tempo

Logo aos cinco minutos, a defesa do Tottenham subiu suas linhas e deixou um espaço gigantesco às suas costas. O vacilo foi aproveitado por Ashley Fletcher, que recebeu lançamento e partiu sozinho até invadir a área e tocar na saída do goleiro.

Precisando correr atrás do prejuízo, Mourinho lançou os argentinos Erik Lamela e Giovanni Lo Celso para campo, tomando as vagas de Sessegnon e Harry Winks.

Lo Celso não produziu muita coisa, mas seu compatriota se tornou uma peça importante para desafogar o nada criativo meio-campo dos Spurs. Contudo, quem resolveu para o Tottenham estava em campo desde o início. Aurier fez um belo cruzamento para o pequenino Lucas cabecear para o fundo das redes do goleiro Mejías.

O Tottenham ainda teve algumas chances para conseguir sair de campo vencedor, mas Mejías barrou o bom chute de Lamela e contou com a incompetência de Aurier, que recebeu lindo passe do argentino e, quase dentro da pequena área, conseguiu isolar.

Ainda não foi definida a data do segundo jogo entre as duas equipes. O certo é que acontecerá dentro da casa do Tottenham. Antes disso, a certeza que os Spurs têm é que enfrentam uma pedreira, também no seu estádio, já próximo dia 11: recebem o líder do Campeonato Inglês e campeão mundial: o Liverpool.

Chelsea vence e avança

Com a presença de 40.492 torcedores em Stamford Bridge, o Chelsea derrotou o Nottingham Forest por 2 a 0. O primeiro gol não demorou para sair. Logo aos seis minutos, Callum Hudson-Odoi recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu forte de pé esquerdo para abrir o placar.

A vantagem foi ampliada aos 33 minutos, quando Hudson-Odoi, mais uma vez, recebeu pela direita e bateu para o gol, mas desta vez no lado direito de Jordan Smith, que fez bela defesa parcial. A bola sobrou para Ross Barkley, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Outros resultados:

- Crystal Palace 0x1 Derby County;

- Queens Park Rangers 5x1 Swansea City; - Burton Albion 2x4 Northampton;

- Charlton Athletic 0x1 West Bromwich Albion;

- Bristol Rovers 2x2 Coventry City;

- Crewe Alexandra 1x3 Barnsley;

- Sheffield 2 x 1 Fylde.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques