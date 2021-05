Lucas Penteado diz que está perto de comprar a casa da mãe

Quase três meses depois da sua dramática saída do BBB21, o ex-Malhação Lucas Penteado é categórico ao dizer que jamais se arrepende. “Em nem um milésimo de segundo eu me arrependo de ter desistido. Quem decidiu que eu tinha que sair foi Deus. Ele botou a vozinha na minha cabeça, falando: ‘acabou a sua jornada aí. Tem coisa boa para você aqui fora’. Eu não sabia o que era, mas não senti medo”, garante o ator, em entrevista ao jornal Extra.

A “coisa boa” que ele tinha certeza que encontraria aqui fora foi o apoio da família e o carinho do público, que oa ajudam a superar o trauma que ele afirma ter vivido durante sua passagem pelo jogo. Os novos fãs do ator (são 10 milhões de seguidores no Instagram) organizaram uma vaquinha virtual com a finalidade de arrecadar dinheiro para ele realizar o sonho da mãe em ter a casa própria. Em poucos dias, conseguiram R$ 370 mil.

O restante do dinheiro para a compra do imóvel está vindo dos muitos trabalhos de publicidade de Lucas, como a campanha publicitária na TV da marca de cosméticos que patrocina o BBB 21; campanha para o São Paulo Futebol Clube e o mais novo contrato: garoto-propaganda da NBA no Brasil, famosa liga de basquete americana.

“Minha realidade financeira ainda não mudou. Todo o dinheiro que está entrando vai para a casa da mamãe, que eu vou comprar agora no final do ano, aqui mesmo em Bela Vista (bairro onde ele mora de aluguel, na região central de São Paulo). Saber da possibilidade de comprá-la à vista é gratificante”, diz ele, que quer um imóvel em que caibam os pais, os dois irmãos, a cunhada e os dois sobrinhos.

A visibilidade no BBB permite que Lucas também mude a realidade da família, que hoje vive do trabalho do ator. O pai, ex-açougueiro, e a mãe, professora, cuidam da carreira do artista. “O que mudou foi a acessibilidade em algumas questões importantes, dentro das políticas sociais que são necessárias no nosso país: consegui cursos para os meus irmãos e cunhada através de parcerias”, festeja. Ele assinou contrato com a Globo, foi convidado para fazer séries e protagonizar o filme “Nosso sonho”, que contará a história da dupla Claudinho e Buchecha.

“Não fazia ideia de que a galera me amava tanto. Fiquei emocionado, feliz e também muito esperançoso em ver que a nossa população tem o dom para ser acolhedora. A gente só precisa se unir e fazer com que mais ações como essas se repitam: mais acolhimento do ser humano, independentemente de qualquer bandeira, credo e religião”, comenta.