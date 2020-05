Ludmilla dá beijo na mulher em clipe caseiro

A cantora Ludmilla e sua mulher, Brunna Gonçalves, se beijaram com paixão na gravação de um clipe caseiro para a música Amor Difícil, single de trabalho do EP de pagode Numanice. As informações são do site da revista Quem.

No vídeo em clima de quarentena, postado no Instagram da artista (veja abaixo), Ludmila e um grupo de amigos improvisaram os sets e as cenas para a letra da música.

A cantora e Brunna se casaram em dezembro do ano passado em um evento surpresa organizado por Ludmila como presente de aniversário para a amada.

Veja o clipe: