Luiz Caldas lança disco inspirado no universo do xamanismo

A descoberta da cura é um tema recorrente e talvez nunca tenha estado tão presente entre os homens como nos dias atuais. Não à toa motivou o artista baiano Luiz Caldas a fazer um disco inspirado na figura mística do xamã, sacerdote do xamanismo que faz contato com espíritos ancestrais para receber orientações a fim de resolver situações que desafiam o ser humano e seus grupos sociais.

“Olhar de Xamã” foi lançado nesta terça (1) no site do artista e nas principais plataformas de streaming. Este é o 119º álbum do projeto de lançamentos mensais de discos que Luiz Caldas realiza desde 2013. Em quatro faixas, parceiros antigos de composição marcam presença, como em Olhar de Xamã (Luiz Caldas e Sérgio Peres), Chega de Correr (Luiz Caldas, Guilherme Menezes e Nagib), Um Ser Melhor (Luiz Caldas e Eduardo Gil), e Sementes do bem (Luiz Caldas e César Rasec).

As letras falam sobre fé, reciprocidade, lições, contato com natureza e atitudes de cura, e os ritmos escolhidos para embalar cada uma delas são dançantes, como zouk, semba, ijexá e axé music.

“O resultado é um álbum leve, alto astral e que busca trazer esperança ao abordar a interdependência entre os planos físicos e espiritual, despertando a consciência de que precisamos cuidar da mãe natureza, mas também da nossa própria natureza e da energia que emanamos enquanto seres espirituais”, comenta o artista.