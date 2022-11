Lutador brasileiro viajou com Gisele para treinar crianças, diz site

Desde que Gisele Bündchen foi vista em um jantar com o lutador brasileiro de jiu-jitsu Joaquim Valente na Costa Rica, os rumores do possível novo affair ganharam força. Segundo o TMZ, a presença dele na viagem pode ter outros motivos.

Acontece que, segundo fontes próximas da modelo, Joaquim é parte da equipe que cuida da educação à distância dos filhos de Gisele com Tom Brady. O lutador é responsável pela educação física das crianças, e também treina a modelo.

Inclusive, além dele, há um professor que viaja com a família para ensinar as matérias teóricas a Vivian e Benjamin. Não há nada romântico entre Gisele e Joaquim, de acordo com as fontes.

A modelo passa uma temporada na Costa Rica após anunciar o fim do casamento com Brady. O ex-casal têm uma casa na Península de Nicoya, onde a família curtiu férias em fevereiro deste ano.

De acordo com o site Page Six, Gisele ficou com o imóvel na separação de bens, enquanto Tom Brady escolheu uma mansão em Miami.