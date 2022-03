Mãe do técnico da Itália culpa meia brasileiro por eliminação

A mãe do técnico Roberto Mancini, que dirige a seleção da Itália, responsabilizou o meia Jorginho - brasileiro naturalizado italiano -, pela queda da Azzurra na repescagem da disputa por uma vaga na Copa do Mundo.

Durante entrevista para uma uma rádio italiana, Marianna Puolo disse que Jorginho não poderia ter pedido dois pênaltis durante a fase de grupos da eliminatória europeia. Na repescagem, a Itália foi eliminada ao perder por 1x0 para a Macedônia do Norte.

"Infelizmente, erros como o de Jorginho nos custaram (a vaga na Copa do Mundo). Eu não quero apontar meu dedo para ele porque certamente não fez de propósito, mas se você perde dois pênaltis...", afirmou ela.

Marianna Puolo aproveitou também para cornetar o próprio filho. Na análise dela, Roberto Mancini errou ao não convocar o atacante Mario Balotelli.

"Poderia ter sido melhor, mas isso é futebol, às vezes as coisas dão certo e às vezes as coisas dão errado. Tínhamos a partida em nossas mãos, mas o ataque não foi bem. Eu teria chamado Balotelli, porque ele tem uma força física incrível e na frente do gol ninguém pode detê-lo", disse

Dona de quatro títulos da Copa do Mundo, a Itália vai amargar a segunda ausência seguida em Mundiais. Em 2018, o país também não conseguiu garantir classificação para a competição disputada na Rússia.