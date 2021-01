Maior edição do Big Brother Brasil já começa com prova de imunização

No começo tudo são flores. Ou melhor, gritos, abraços (todos quarentenados e testados) e muita, muita alegria. Começou o BBB 21, neste ano de 2021 em que nada será como antes. E o jogo já começou jogado, como os leitores familiarizados com a narrativa do reality da Globo já devem saber: seis dos 20 brothers foram imunizados numa votação popular realizada ao longo da semana, desde que o elenco foi divulgado.

Em sua breve apresentação, Tiago Leifert foi categórico: “O jogo já começou”. Numa casa à parte, Lumena, Juliette e Arthur (da Pipoca) e Fiuk, Viih Tube e Projota (do camarote), os felizardos já imunizados, fizeram mil especulações sobre o futuro do sexteto. E o que poderia estar unindo-os ali. Tiago Leifert contou ao grupo que todos estão salvos nesta priemira semana e que eles terão que, em consenso, colocar alguém no paredão. Vale destacar a presença da baiana Lumena, que chegou chegando toda lindona com seu turbante dourado.

Na casa onde as alegrias e tristezas vão acontecer de verdade, a gritaria rolou solta, entre a chegada dos 14 escolhidos e seus vídeos de apresentação. De cara, podemos dizer que o missionário gay Gilberto e a cantora Karol Conká, os primeiros a entrar, são candidatos a conquistar o público.

“Mulher, eu tô chocado que tu tá aqui”, disparou Gilberto com seu sotaque pernambucano. “Nem eu acredito” rebateu Karol, que em seu vídeo contou que já foi vendedora, secretária e outras coisitas antes de emplacar na carreira artística. À vontade, ela recebeu MC Pocha de braços abertos e falou o que todo mundo queria para a atriz Carla Diaz: “inshalá”, lebrando do personagem vivido por ela na infância.

Antes mesmo da excitação diminuir um pouco, os 14 participantes - que não sabem dos seis imunizados do outro lado - foram convocados para participar de uma prova, valendo o que todos querem neste momento: a imunidade. Em meio a muito merchandising, ficou a certeza na fala de Tiago Leifert: não tem como você ai de casa escapar do BBB 21, que vai se espalhar por todas as mídias, a partir de hoje e pelos próximos 100 dias.