'Mais complicado que uma simples queda', diz Ana Maria, afastada do Mais Você

Afastada do Mais Você desde a semana passada, a apresentadora Ana Maria Braga apareceu ao vivo no programa para explicar a sua ausência. No domingo retrasado (24), a apresentadora caiu na cozinha e chegou a bater a cabeça. Ana não teve nenhum ferimento grave.

Mas a queda revelou um problema de saúde, que a apresentadora não entrou em detalhes. "No meio do meu caminho de volta eu vou tentar explicar porque é um pouco mais complicado do que uma simples queda, como Fábio explicou agorinha no link. Uma coisa é levar um tombo e tem uma explicação, mas à svezes o corpo da gente é um negócio que a gente desconhece e acha que sabe tudo, tem um cansaço ali e não dá muita importancia, de repente uma surpresa acontece pela falta de um elemento fundamental no organismo e você só descobre quando cai, literalmente", disse.

Ana Maria disse que volta ao comando do programa na próxima segunda-feira (8). "Já que tão bem até agora, teve um feriado no meio do caminho, e por que não eu ficar me divertindo daqui com vocês até segunda-feira?", brincou a apresentadora com Fabricio Battaglini e Talitha Morete, que estão substituindo ela.

A apresentadora também agradeceu o apoio dos fãs. "eu quero agradecer a todo mundo que tem mandado recados, mas que eu não consegui responder a todos. Não pude nem explicar aos meus amigos, foi um período de recolhimento mesmo", disse.