Mais de 2,7 mil artistas e figuras públicas assinam texto contra Bolsonaro

Um texto opinativo publicado no jornal britânico The Guardian contra o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), está tendo a adesão de artistas e figuras públicas nacionais e estrangeiras desde sexta-feira (7).

Entre as mais de 2,7 mil pessoas que assinaram o 'op-ed' (um americanismo que designa a página de um jornal na qual são expressas opiniões de colunistas ou comentaristas) estão os escritores Paulo Coelho, Evaristo de Macedo e Milton Hatoum, os cantores e compositores Caetano Veloso e Chico Buarque, o fotógrafo Sebastião Salgado e os cineastas Petra Costa e Karim Aïnouz.

"As instituições democráticas do Brasil estão sob ataque. Desde que assumiu, a gestão de Jair Bolsonaro, ajudado por seus aliados de extrema-direita, tem, sistematicamente, minado as instituições culturais, científicas e educacionais e a imprensa do país." Assim começa o texto, que pede apoio da comunidade internacional em defesa da democracia e das minorias.

Entre os nomes estrangeiros, assinam o texto a jornalista espanhola Pilar Del Río, o linguista Noam Chomsky, o antropólogo português Boaventura de Sousa Santos, o escritor português Valter Hugo Mãe, o escritor moçambicano Mia Couto, o cantor e ativista Sting e o ator Wilem Dafoe.

De nomes brasileiros, a lista contém ainda os atores Sérgio Marone, Osmar Prado, Gregorio Duvivier e Bruno Gissoni, e as atrizes são Dira Paes, Alinne Moraes, Maria de Medeiros, Bete Mendes, Carla Marins, entre outras. A petição está sendo organizada por um grupo de professores universitários e artistas desde o início do ano.

O texto, intitulado 'Democracy and Freedom of Expression Are Under Threat in Brazil' ('Democracia e Liberdade de Expressão estão sob ameaça no Brasil'), cita ainda a investigação contra o jornalista Glenn Greenwald, os casos envolvendo o ex-secretário da cultura Roberto Alvim e os ataques contra Petra Costa e o documentário Democracia em Vertigem, que, nesse domingo (9), concorre ao Oscar de melhor documentário longa-metragem. Se ganhar, será a primeira diretora latino-americana a conquistar o feito.

Em janeiro, o presidente afirmou a jornalistas que o filme dirigido por Petra Costa, que relata o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), é considerado de qualidade por aqueles que gostam de lixo. "Ah, não, pera. Ficção. Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme", disse Bolsonaro.

Ao jornal Folha de S.Paulo a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro disse que não comentará o abaixo-assinado.