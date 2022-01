Mansão onde Gabriel Medina morava com Yasmin Brunet está à venda por R$ 8 milhões; veja fotos

Após a divulgação do fim do casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, o surfista resolveu colocar à venda a mansão no qual morava com a modelo, no município de São Sebastião, litoral de São Paulo.

O imóvel, na Praia de Maresias, tem 223 metros quadrados, cinco quartos e seis banheiros e está anunciado por R$ 8 milhões.

Foi na mansão que o ex-casal passou o último réveillon, acompanhados de amigos e familiares.

Agora, o imóvel está sendo vendido mobiliado e fica localizado num condomínio fechado, praticamente na areia da Praia de Maresias. A propriedade conta com uma sauna, espaço gourmet, jardim, lareira, churrasqueira, lavanderia.