Manu Gavassi e Rafael Infante gravam filme em Salvador; saiba detalhes

Os artistas Manu Gavassi e Rafael Infante estão circulando pela capital baiana para gravar um novo projeto. Trata-se do filme “Não Tem Volta”, que nesta terça-feira, 09 de agosto, contou com filmagens no Centro de Salvador.



O longa, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, é produzido por Leonardo M Barros e Eliana Soárez, com produção executiva de Juliana Capelini e Renata Brandão, e produção associada de Eddie Vogtland pela Star Original Productions. O roteiro é de Fernando Ceylão.

A matéria foi originalmente publicada no Alô Alô Bahia.